Usa-Iran perché è saltata la trattativa | lo scenario da incubo che agita il mondo

Nelle ultime ore, le trattative tra le parti si sono interrotte bruscamente, passando da un tentativo diplomatico a una fase di minaccia. In meno di 24 ore dal fallimento del negoziato, si è verificato un rapido cambiamento di scenario, che ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale. La situazione resta tesa e nel frattempo non sono stati annunciati nuovi incontri o accordi.

Il passaggio dalla diplomazia alla minaccia è stato rapidissimo. In meno di 24 ore dal fallimento dei colloqui di Islamabad, gli Stati Uniti hanno rilanciato con una linea durissima: blocco navale dello Stretto di Hormuz per strangolare l’economia iraniana e, se necessario, attacchi diretti alle infrastrutture civili del Paese, dalle centrali elettriche agli impianti di desalinizzazione. Una risposta che riporta il confronto tra Washington e Teheran su un terreno estremamente pericoloso. Eppure, nonostante il tono dello scontro, la trattativa non appare definitivamente chiusa: le parole dei vertici iraniani lasciano intravedere uno spiraglio, anche se il rischio di una nuova guerra resta concreto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Usa-Iran, perché è saltata la trattativa: lo scenario da incubo che agita il mondo Chiuso lo Stretto di Hormuz: perché il prezzo della benzina schizzerà, lo scenario da incubo che spaventa l’ItaliaLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente hanno raggiunto un punto di rottura che minaccia di travolgere l’economia globale. Leggi anche: Perché la chiusura dello stretto di Hormuz annunciata dall’Iran è “uno scenario da incubo per i mercati” e per le nostre tasche Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele