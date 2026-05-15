Lo scavalchiamo per entrare in casa | la storia del cerbiatto che da oltre un giorno dorme sullo zerbino di una casa in Abruzzo

A Villalago, un piccolo borgo dell’Abruzzo, un cerbiatto si è fermato da oltre un giorno sullo zerbino di una casa, attirando l’attenzione dei residenti. La presenza dell’animale ha suscitato interesse tra chi abita nella zona, che ha deciso di scavalcare il cancello per entrare nel cortile e avvicinarsi al cerbiatto. La situazione è rimasta invariata da diverse ore, senza che siano stati segnalati interventi di soccorso o interventi delle autorità locali.

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