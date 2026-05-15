Lo scavalchiamo per entrare in casa | la storia del cerbiatto che da oltre un giorno dorme sullo zerbino di una casa in Abruzzo
A Villalago, un piccolo borgo dell’Abruzzo, un cerbiatto si è fermato da oltre un giorno sullo zerbino di una casa, attirando l’attenzione dei residenti. La presenza dell’animale ha suscitato interesse tra chi abita nella zona, che ha deciso di scavalcare il cancello per entrare nel cortile e avvicinarsi al cerbiatto. La situazione è rimasta invariata da diverse ore, senza che siano stati segnalati interventi di soccorso o interventi delle autorità locali.
A Villalago, piccolo borgo montano dell’Abruzzo, da oltre 24 ore un cerbiatto ha scelto un posto davvero insolito dove fermarsi: lo zerbino di una casa. Secondo quanto riportato da Ansa, il cucciolo, con il tipico manto marrone punteggiato di bianco, si è accovacciato sotto la tettoia di ingresso dell’abitazione e non sembra avere alcuna intenzione di allontanarsi da lì, nemmeno davanti al continuo passaggio dei proprietari. La scena sta facendo il giro del web grazie alle immagini pubblicate da Franco Mancini, residente del paese, che ha raccontato come l’animale sembri completamente tranquillo nonostante la presenza umana. “Quando dobbiamo entrare o uscire lo scavalchiamo e lui resta lì tranquillo, senza mostrare paura”, spiega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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