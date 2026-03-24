Fermato al posto di blocco con due dosi di cocaina 38enne denunciato

Oltre alla droga, l'uomo aveva nella tasca della felpa del denaro contante, anch'esso sequestrato dagli agenti delle volanti Ha tentennato alcuni secondi prima di fermarsi al posto di controllo, dopo che gli era stato intimato l’alt dagli agenti della polizia di Stato. Alla fine, un adranita di 38 anni, con precedenti di polizia, si è fermato, premurandosi di fornire subito i documenti ai poliziotti delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, pensando di poter concludere velocemente i controlli e andare via. Il 38enne si è pure spinto oltre, riferendo ai poliziotti di avere tutto in regola e di non avere nulla addosso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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