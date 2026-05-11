Spaccio al parco | un uomo e una donna sorpresi con le dosi di crack e cocaina pronte da vendere

Due persone sono state fermate dagli agenti di polizia nel parco dei Conigli di Aprilia, zona nota per episodi di spaccio. Durante i controlli, sono state trovate con dosi di crack e cocaina pronte per essere vendute. Gli agenti hanno sequestrato le sostanze e portato le persone in questura per ulteriori accertamenti. La zona resta sotto osservazione per contrastare l’attività illecita.

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