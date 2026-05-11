Spaccio al parco | un uomo e una donna sorpresi con le dosi di crack e cocaina pronte da vendere
Due persone sono state fermate dagli agenti di polizia nel parco dei Conigli di Aprilia, zona nota per episodi di spaccio. Durante i controlli, sono state trovate con dosi di crack e cocaina pronte per essere vendute. Gli agenti hanno sequestrato le sostanze e portato le persone in questura per ulteriori accertamenti. La zona resta sotto osservazione per contrastare l’attività illecita.
E' stato notato dagli agenti di polizia mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi del “Parco dei Conigli” di Aprilia, una zona della città già nota per frequenti episodi di spaccio. I poliziotti hanno quindi monitorato tutti i movimenti dell'uomo, già noto per i suoi precedenti per.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima
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