A Ostia, sono state sottoscritte 45 concessioni per le spiagge, tra cui 6 libere attrezzate. Il processo di riordino e regolarizzazione delle spiagge di Roma continua con queste nuove assegnazioni. Le spiagge interessate si trovano tra Belsito, Venezia e Zenit. Nessun dettaglio su eventuali nuove aperture o modifiche alle strutture esistenti. Il progetto mira a organizzare meglio le aree balneari e a regolare le attività sulle spiagge del litorale romano.

AGI – Prosegue il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. Regolarmente aperti dal 1 maggio sono inoltre i 4 chioschi di Castel Porziano. Lo rende noto un comunicato. Tra le concessioni già perfezionate figurano: Village, Salus, Elmi, Ristorante Edonè, Battistini, Lido Beach, Ristorante Lido, Kelly's, El Miramar Ristorante, El Miramar Stabilimento, Il Capanno, Il Delfino, Plinius, Tibidabo, Le Dune, Lega Navale Italiana, La Vecchia Pineta, Dopolavoro Metro-Cotral, Venezia, Gambrinus, Orsa Maggiore, Zenit, La Bussola,... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Da Belsito a Venezia e Zenit, le 45 spiagge aperte a Ostia

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