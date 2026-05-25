L’Inter sta lavorando per rafforzare il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione, con particolare attenzione a Manu Koné. Dopo il rinnovo di contratto di un altro giocatore chiave, la squadra ha accelerato i piani di mercato per aggiungere nuovi talenti. La società sta valutando diverse opzioni e si concentra su un rafforzamento della rosa per migliorare le performance nella competizione nazionale e internazionale.

L’ Inter accelera i piani per la prossima stagione calcistica partendo dal consolidamento della propria guida tecnica e dalla pianificazione delle grandi manovre a centrocampo. Archiviate le celebrazioni per la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, l’allenatore Cristian Chivu si trova ormai a un passo dalla firma sul prolungamento del contratto che lo legherà ancora ai colori nerazzurri. Questo passaggio societario, considerato prioritario dalla dirigenza per dare continuità al ciclo vincente inaugurato dal tecnico rumeno, aprirà immediatamente la fase operativa della campagna acquisti estiva, dove l’obiettivo principale per potenziare la mediana è diventato il francese Manu Koné, attualmente in forza alla Roma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter su Manu Koné: assalto dopo il rinnovo di Chivu

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