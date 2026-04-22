Leatherface entra nel mondo A24 | Curry Barker dirigerà il nuovo Texas Chainsaw Massacre

A24 ha annunciato l'acquisizione del progetto legato a “Texas Chainsaw Massacre”, un film che si inserisce nel genere slasher. La produzione sarà diretta da Curry Barker, che si occuperà della regia. Questo nuovo capitolo del franchise si aggiunge alla presenza della casa di produzione nel settore horror, dopo aver lavorato a film che hanno avuto un ruolo importante nel rinnovamento del genere.

Dopo aver ridefinito l’horror contemporaneo, A24 è pronta a mettere le mani su uno dei pilastri del genere slasher. Proprio come anticipato in un nostro precedente aggiornamento, lo studio ha infatti vinto la corsa per i diritti cinematografici di Texas Chainsaw Massacre (Non aprite quella porta) e ha già individuato il nome a cui affidare questa rischiosa ma eccitante scommessa: Curry Barker. La notizia è stata confermata da Deadline. Barker è attualmente l’uomo del momento a Hollywood: dopo essersi fatto conoscere su YouTube, il suo film Obsession è stato acquistato da Focus Features per oltre 15 milioni di dollari dopo il successo al...🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Leatherface entra nel mondo A24: Curry Barker dirigerà il nuovo “Texas Chainsaw Massacre” Notizie correlate A24 sta preparando una serie su Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre)Alla più famosa famiglia di massacratori oltre la linea Mason-Dixon si è aggiunto un nuovo membro: la casa cinematografica A24, pronta a dare a Non... Hamilton entra di nuovo nel mondo del gaming con due orologi per Resident Evil RequiemIl marchio orologiero Hamilton espande la sua presenza nel mondo dei videogiochi grazie alla nuova collaborazione con “Resident Evil Requiem” di...