La riconferma per i prossimi cinque anni di Nino Marino come direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, un teatro nuovo di zecca da costruire a Foligno e una stagione ad hoc per il Civico di Norcia fresco di riapertura dopo il restauro post terremoto. Sono le grandi novità che hanno impreziosito la presentazione della stagione 26-27 del Morlacchi di Perugia, andata in scena come vuole la tradizione nel borgo di Solomeo, giovedì sera dopo la riunione pomeridiana del Cda della Fondazione. "Ci piacerebbe molto organizzare per costruire un bellissimo teatro a Foligno, ne parliamo da anni e credo che una città delle dimensioni di Foligno non possa non averlo, ci daremo da fare" annuncia Brunello Cucinelli, presidente del Tsu, lanciando l’avvio del progetto che coinvolgerà industriali e imprenditori umbri, invitati alla serata di Solomeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cucinelli "Costruiremo un teatro a Foligno"

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