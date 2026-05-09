Magyar | Costruiremo Ungheria nuova che riconquista onore in Europa

Il Parlamento ungherese ha approvato la nomina di un nuovo primo ministro, con un voto che ha confermato la fiducia al candidato. Dopo aver prestato giuramento, il nuovo capo del governo ha annunciato l’intenzione di avviare un processo di rinnovamento per il paese, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’Ungheria in Europa. La nomina arriva in un momento di cambiamenti politici nel paese.

Peter Magyar ha ottenuto la fiducia del Parlamento ungherese e ha giurato da nuovo primo ministro dell’Ungheria. Lo riportano i media internazionali e ungheresi. Finisce, dopo 16 anni, l’era di Viktor Orban. Il leader di Tisza ha quindi cominciato il suo primo discorso al Parlamento nelle vesti ufficiali di capo dell’esecutivo. “Costruiremo uno stato funzionante e umano. Un’amministrazione che istruisce, guarisce, garantisce la sicurezza per i suoi cittadini, fa funzionare il trasporto pubblico, assicura possibilità per tutti e rende conto del patrimonio pubblico che non diventerà ricchezza privata come è stato finora”, ha detto Magyar nel discorso di programma di un’ora in Parlamento.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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