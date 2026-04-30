Pizza vincerà e costruiremo l’asse Avellino- Napoli | Manfredi rilancia

Durante un evento presso Confindustria Avellino, un rappresentante politico ha dichiarato che la pizza continuerà a essere un elemento di successo e ha annunciato l’intenzione di rafforzare il collegamento tra le città di Avellino e Napoli attraverso un nuovo asse. La discussione si è concentrata sulle prospettive di sviluppo economico e sulla promozione delle eccellenze locali, con particolare attenzione alle produzioni tradizionali della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti I n occasione della sua presenza a Confindustria Avellino per l’elezione del nuovo presidente Angelo Petitto, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha tracciato un quadro politico ed economico che guarda con attenzione anche alle imminenti elezioni amministrative nel capoluogo irpino. Secondo Manfredi, il Mezzogiorno sta vivendo una fase decisiva: “È un momento molto importante. Negli ultimi anni abbiamo visto un Sud dinamico, capace di crescere e creare lavoro vero, diventando un fattore aggiuntivo per lo sviluppo dell’intero Paese”. Un cambio di passo che, a suo avviso, segna un’inversione storica: il Sud non più fanalino di coda, ma vera “locomotiva” dell’economia italiana.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Leggi anche: America’s Cup 2027: l’accordo tra Fico e Manfredi rilancia Napoli come sede dell’evento. Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Avellino – “La campagna elettorale per le amministrative nella città di Avellino è appena iniziata.