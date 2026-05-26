Protocollo d' intesa tra Questura e Consorzio C08 per avviare iniziative contro la violenza di genere

Il 29 maggio alle 17 presso il Museo Civico e del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere si terrà la firma di un protocollo d'intesa tra il Consorzio dei Servizi sociali e socio sanitari dell’Ambito territoriale C08 e l’Ente capofila. L’accordo prevede l’avvio di iniziative contro la violenza di genere. La firma sarà seguita da un incontro pubblico con le autorità e i rappresentanti dei servizi coinvolti.

Si terrà il 29 maggio alle ore 17.00, presso il Mucir-Museo Civico e del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere, la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il Consorzio dei Servizi sociali e socio sanitari dell’Ambito territoriale C08 (con Ente capofila il Comune di Santa Maria Capua Vetere). 🔗 Leggi su Casertanews.it

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