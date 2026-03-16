Salerno firmato protocollo d’intesa tra La Crisalide In Rete Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genere

A Salerno è stato firmato un protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, i Carabinieri e la Questura per affrontare la violenza di genere. L’evento si è tenuto presso la Prefettura, coinvolgendo le istituzioni in un accordo volto a coordinare le azioni di contrasto e prevenzione. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’associazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide in Rete APS, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Salerno, un accordo siglato alla presenza del Colonnello Filippo Melchiorre e del Questore Giancarlo Conticchio che sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata e permanente volta alla prevenzione, al contrasto e alla gestione integrata dei casi di violenza di genere, con particolare attenzione alla tutela di donne e minori. Il documento nasce dall’esigenza di consolidare una rete interistituzionale stabile, capace di garantire interventi tempestivi e procedure operative condivise in piena aderenza alle direttive della Convenzione di Istanbul e della Legge n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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