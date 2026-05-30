Durante l'ultimo episodio di stagione di Fratelli di Crozza, il comico ha parlato delle sue origini familiari, menzionando che il suo nonno era watusso e che in casa ha sempre avuto voglia di suonare i bonghi. Crozza ha anche rivelato di avere un cognome di origini arabe, collegando questa informazione alle sue radici familiari. La trasmissione è andata in onda venerdì sera in prima serata.

Nell’ultimo appuntamento di stagione di Fratelli di Crozza, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del vicepremier Antonio Tajani che ironizza sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni su natalità e immigrazione regolare, immaginando un futuro in cui saranno i figli degli italiani a occupare tutti quei lavori oggi spesso svolti dai lavoratori stranieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Tajani e le origini arabe del suo cognome: “Mio nonno era watusso, a casa ho sempre voglia di suonare i bonghi”

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Maurizio Crozza fantastico come sempre. Come dite? È ml'originale? Pardon come non detto! #Tajani x.com

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