Crozza-Tajani e le violenze di Israele | Nel video il cattivo era solo Ben Gvir non ho visto il governo Nascere colono non è una colpa anche io andavo in colonia…

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro degli Esteri Antonio Tajani alle prese con il caso della Global Sumud Flotilla e con le immagini diffuse da Ben-Gvir sugli attivisti fermati da Israele. Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) L'articolo Crozza-Tajani e le violenze di Israele: “Nel video il cattivo era solo Ben Gvir, non ho visto il governo. Nascere colono non è una colpa, anche io andavo in colonia.” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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