Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il suo cognome deriva da Tijani, un profeta dell’Islam, sottolineando le origini arabe. Su social media sono state diffuse critiche che contestano questa versione, sostenendo invece che il cognome abbia origini italiane, collegandolo a Ottaviano. Non sono state fornite altre informazioni ufficiali sulla provenienza del nome.

I legami tra popoli europei e africani “sono legami antichi. Io ricordo sempre qual è l’origine del mio cognome, Tajani, Tijani: Tijani era un profeta dell’Islam molto conosciuto in Africa, non soltanto nel nord, ma anche nell’Africa centrale, nel Marocco, e quindi sono i molti fedeli musulmani che vanno alla tomba di Tijiani e quindi vuol dire che qualcuno arrivato da là è venuto qua. Questo per dire che cosa? Che sono talmente forti attraverso il Mediterraneo i legami tra i nostri continenti che non possiamo rinnegarli”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che durante il suo intervento all’evento Italia-Africa: culture in gioco a Roma ha sostenuto, come già fatto in passato, che il suo cognome abbia origine arabe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani rivendica le origini arabe del suo cognome: “Deriva da Tijani, profeta dell’Islam”. E sui social lo sbeffeggiano: “Falso, viene da Ottaviano”

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