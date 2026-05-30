Crozza-De Luca celebra il suo ritorno a Salerno e rivendica di aver risolto tutti i problemi della città in cinque giorni

Da ilfattoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maurizio Crozza, interpretando Vincenzo De Luca, ha partecipato all’ultimo episodio di Fratelli di Crozza, trasmesso venerdì sera sul Nove e su Discovery+. Durante lo spettacolo, ha celebrato il suo ritorno a Salerno e affermato di aver risolto tutti i problemi della città in cinque giorni. La performance ha visto Crozza impersonare il sindaco, rivendicando il successo nel suo mandato e mostrando entusiasmo per il nuovo incarico.

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Nell’ultimo appuntamento di stagione di Fratelli di Crozza, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Vincenzo De Luca, fresco di vittoria alle elezioni comunali di Salerno. Convinto di aver risolto in pochi giorni tutti i problemi della città, dal degrado urbano alla movida, dai parcheggiatori abusivi alla raccolta differenziata, il sindaco ripercorre i risultati ottenuti mostrando le prove fotografiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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