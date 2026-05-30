Crozza-De Luca celebra il suo ritorno a Salerno e rivendica di aver risolto tutti i problemi della città in cinque giorni

Notizia in breve

Maurizio Crozza, interpretando Vincenzo De Luca, ha partecipato all’ultimo episodio di Fratelli di Crozza, trasmesso venerdì sera sul Nove e su Discovery+. Durante lo spettacolo, ha celebrato il suo ritorno a Salerno e affermato di aver risolto tutti i problemi della città in cinque giorni. La performance ha visto Crozza impersonare il sindaco, rivendicando il successo nel suo mandato e mostrando entusiasmo per il nuovo incarico.