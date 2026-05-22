Fratelli di Crozza De Luca riscrive la storia di Salerno | tutto merito suo persino il mare
Vincenzo De Luca ha pubblicamente dichiarato di aver riscritto la storia di Salerno, attribuendo a sé stesso anche la presenza del mare. La sua affermazione è stata pronunciata durante un evento pubblico, dove ha elencato i successi realizzati sotto la sua guida. Le sue parole sono state trasmesse in diretta e hanno suscitato reazioni diverse tra i presenti. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una serie di interventi pubblici del governatore.
Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, impegnato in un trionfale Amarcord dei suoi anni da sindaco di Salerno. Tra piazze, teatri, lungomari e traffico cittadino, l’ex governatore campano si attribuisce ogni merito per la rinascita della città, spingendosi fino a rivendicare la paternità del suo mare e delle sue bellezze. E mentre ripercorre le proprie imprese, immagina un futuro ancora più ambizioso: una Salerno dominata dal monumentale “Colosso De Luca”, omaggio alla sua leggendaria modestia.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crozza si trasforma da De Luca a Fico | Fratelli di Crozza
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