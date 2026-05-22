Fratelli di Crozza De Luca riscrive la storia di Salerno | tutto merito suo persino il mare

Notizia in breve

Vincenzo De Luca ha pubblicamente dichiarato di aver riscritto la storia di Salerno, attribuendo a sé stesso anche la presenza del mare. La sua affermazione è stata pronunciata durante un evento pubblico, dove ha elencato i successi realizzati sotto la sua guida. Le sue parole sono state trasmesse in diretta e hanno suscitato reazioni diverse tra i presenti. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una serie di interventi pubblici del governatore.