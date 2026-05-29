Fratelli di Crozza De Luca celebra il ritorno a Salerno e rivendica di aver risolto tutto i problemi della città

Da ilgiornaleditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo De Luca ha partecipato a un evento a Salerno dopo aver vinto le elezioni comunali. Durante l'incontro, ha affermato di aver risolto tutti i problemi della città. La presenza di Maurizio Crozza nei panni di De Luca ha attirato l'attenzione, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi specifici o iniziative avviate.

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Nell’ultimo appuntamento di stagione di Fratelli di Crozza, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Vincenzo De Luca, fresco di vittoria alle elezioni comunali di Salerno. Convinto di aver risolto in pochi giorni tutti i problemi della città, dal degrado urbano alla movida, dai parcheggiatori abusivi alla raccolta differenziata, il sindaco ripercorre i risultati ottenuti mostrando le prove fotografiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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