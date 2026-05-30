Croce Bianca | 73.821 persone assistite e un milione di ore di servizio
La Croce Bianca ha assistito 73.821 persone e svolto un milione di ore di servizio. Il numero di servizi ospedalieri è stato raddoppiato rispetto all’anno precedente. Non sono disponibili dati precisi sul valore economico del lavoro volontario svolto in un anno.
? Punti chiave Come ha fatto la Croce Bianca a raddoppiare i servizi ospedalieri?. Quanto varrebbe in euro il lavoro svolto dai volontari in un anno?. Perché le aziende locali vengono premiate per il loro impegno sociale?. Come gestirà l'associazione l'aumento drastico degli interventi di emergenza?.? In Breve 4.197 volontari attivi con 97 nuovi ingressi registrati nel 2025. Oltre 145.000 soci sostenitori garantiscono la stabilità dell'associazione. Servizi di accompagnamento ospedaliero raddoppiati superando le 18.000 ore. Valore economico del lavoro volontario superiore ai 20 milioni di euro. Durante l’assemblea generale tenutasi allo Stadio Druso di Bolzano, la Croce Bianca ha presentato il bilancio del 2025, un anno caratterizzato dal raggiungimento di un milione di ore di servizio da parte dei volontari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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