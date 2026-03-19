Servizio civile l’appello della Croce Bianca

La Croce Bianca di Aulla, associazione della Lunigiana affiliata ad Anpas, invita i giovani a partecipare al servizio civile universale. L’organizzazione comunica che sono aperti i termini per presentare le domande, offrendo un’opportunità di un anno per impegnarsi in attività di assistenza e solidarietà. L’appello si rivolge a chi desidera dedicare tempo e energie al servizio della comunità.

Un anno per fare la differenza, per se stessi e per gli altri. La Croce Bianca di Aulla, storica Pubblica assistenza del territorio aderente ad Anpas, lancia un appello ai giovani della Lunigiana: sono aperti i termini per presentare domanda per il servizio civile universale. L’iniziativa si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 28 anni che desiderano vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e solidarietà. Partecipare al servizio civile alla Croce Bianca non significa solo dare una mano, ma intraprendere un vero e proprio percorso di crescita umana e professionale in un settore vitale come quello dell’ assistenza socio-sanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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