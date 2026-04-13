Solidarietà dopo l’incendio di un mezzo della Croce Bianca | Opi e Ardi Garden donano un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca

Un nuovo defibrillatore verrà consegnato domani alla Croce Bianca di Arezzo durante una cerimonia alle 16 nella loro sede. La consegna segue un incendio che ha danneggiato un mezzo dell’organizzazione di volontariato. La donazione è stata effettuata dall’Opificio e da Ardi Garden, in risposta all’incidente. La comunità si prepara a riprendere le attività con un dispositivo più sicuro e funzionale.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Un gesto concreto per ripartire e garantire la sicurezza della comunità. Domani, martedì 14 aprile, alle 16, presso la sede della Croce Bianca di Arezzo, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna di un nuovo defibrillatore. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo di rispondere prontamente all’emergenza causata dal recente incendio che ha distrutto un’ambulanza della Croce Bianca, rendendo inutilizzabili le attrezzature di soccorso a bordo. Grazie alla preziosa collaborazione della ditta Ardi Garden, che ha risposto con immediata sensibilità all’appello dell’Ordine, sarà possibile reintegrare questo strumento salvavita fondamentale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Solidarietà dopo l’incendio di un mezzo della Croce Bianca: Opi e Ardi Garden donano un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca Imperia: teatro e solidarietà per la nuova sede della Croce BiancaLa comunità di Imperia si prepara a un appuntamento che fonde l’intrattenimento teatrale con la solidarietà civile, con l’obiettivo di consolidare le... La Croce Bianca Genovese cerca volontari: al via nuovo corso, come iscriversiAl termine del corso sono previsti esami teorico-pratici finalizzati all’abilitazione dei partecipanti.