Il pappagallo cacatua Koki ha compiuto 70 anni. Era considerato il confidente del presidente Tito. La celebrazione si svolge in occasione della Giornata mondiale dei pappagalli.

In vista della Giornata mondiale dei pappagalli, il cacatua Koki festeggia il suo settantesimo compleanno. La sua è una storia davvero singolare. Si ritiene che durante la Guerra Fredda fosse il confidente dell’ex leader comunista della Jugoslavia, Josip Broz Tito. Alla vigilia della Giornata mondiale del pappagallo, il Parco nazionale di Brijuni sta organizzando una festa di una settimana per il settantesimo compleanno di Koki, il pappagallo più famoso della Croazia. I visitatori si radunano intorno alla sua gabbia in attesa di una reazione, e Koki raramente delude. Fischia, chiacchiera e ogni tanto risponde per le rime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Croazia, il pappagallo Koki festeggia 70 anni: era il 'confidente' del presidente Tito

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