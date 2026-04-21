Il Giorno festeggia 70 anni | riflessioni e talk fra storia e design In redazione gli eventi del Fuorisalone

Oggi il quotidiano celebra i suoi settant’anni di attività, un traguardo raggiunto dopo sette decenni di presenza nel panorama editoriale italiano. La redazione si prepara a ospitare eventi e talk durante il Fuorisalone, dedicati a riflettere sulla storia del giornale e sul suo rapporto con il design. In questa occasione, vengono ripercorsi i momenti più significativi e i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

Milano, 21 aprile 2026 – Oggi è il grande Giorno. Settant’anni fa, usciva la prima copia di un quotidiano che ha segnato la storia della cultura e dell’editoria italiana, rivoluzionandone forma e contenuti. Il primo giornale a colori, il primo giornale a introdurre grandi nomi della grafica, il primo giornale a puntare su titoli brillanti, il primo giornale ad arruolare firme celebri in tutti i settori, il primo con una pagina di economia, il primo con un rotocalco, il primo con i fumetti. E per tante altre cose il Giorno è stato “il primo“, è stato la novità che ha aperto una strada e si studia ancora, come case history, si direbbe oggi, all’esame di giornalismo, per diventare professionisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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