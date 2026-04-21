Bayern Monaco lo strano rituale dopo il trionfo in Bundesliga | perché si festeggia con un pappagallo di ceramica

Il Bayern Monaco ha conquistato il titolo di campione di Bundesliga con quattro turni di anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Dopo aver festeggiato a lungo in campo, la squadra ha continuato i festeggiamenti in modo insolito: ha portato in cerimonia un pappagallo di ceramica, simbolo della vittoria, che è stato esibito durante le celebrazioni ufficiali. Questo rituale particolare ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi.

Con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Bayern Monaco ha già potuto festeggiare il suo 35esimo titolo della Bundesliga, la massima serie di calcio tedesco: una vittoria arrivata dopo il successo per 4-2 sullo Stoccarda e la contemporanea sconfitta subita dal Borussia Dortmund secondo in classifica. Ad attirare la curiosità degli appassionati di calcio non è tuttavia l’ennesima cavalcata trionfale dei bavaresi, che fin qui hanno vinto tutte le partite tranne 5 (di cui 4 pareggi e 1 sola sconfitta), né il record storico di gol fatti (per ora 109), quanto una singolarità emersa in occasione dei festeggiamenti in campo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bayern Monaco, lo strano rituale dopo il trionfo in Bundesliga: perché si festeggia con un pappagallo di ceramica Notizie correlate Leggi anche: Perché il Bayern Monaco festeggia la vittoria del campionato indossando una maglia con un cacatua Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di GermaniaIl Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Real, un'altra lezione europea: la qualità da sola non basta; Dal campo da calcio ai banchi di scuola, il talento nascosto dei ragazzi plusdotati: riconoscere e sostenere i ragazzi che pensano troppo veloce. La storia di Michael Olise; Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista… ‘Triplete’; Florian Thauvin come Ibrahimovic e Ribery: l'ex Udinese trascinatore del Lens entra nella storia della Ligue 1 e sogna un altro Mondiale. Bayern Monaco, lo strano rituale dopo il trionfo in Bundesliga: perché si festeggia con un pappagallo di ceramicaDopo l’ennesimo Meisterschale, i calciatori bavaresi hanno celebrato sollevando al cielo la statua di un cacatua ... ilgiornale.it Bayern Monaco, Olise sotto accusa per lo strano atteggiamento durante i festeggiamentiSotto i riflettori per degli atteggiamenti ritenuti sbagliati dai tifosi bavaresi nella festa per la Bundesliga vinta dal Bayern Monaco, storia che si ripete dopo i fatti accaduti la scorsa stagione. msn.com #Milan, #Goretzka non pensa al futuro: "Voglio vincere col #BayernMonaco e fare la mia parte" #SempreMilan x.com Battendo 4-2 lo Stoccarda, il Bayern Monaco ha vinto la trentacinquesima Bundesliga della sua storia. È la tredicesima vittoria nelle ultime quattordici edizioni, ma anche, a voler allargare un po', la ventiduesima nelle ultime trenta Bundesliga disputate. Se tifat - facebook.com facebook