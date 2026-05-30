Cristina D’Avena la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay – Le videonews

Notizia in breve

Cristina D'Avena ha concluso il festival dell’animazione con un concerto. La cantante, nota per le sigle dei cartoni animati, ha partecipato all’evento come appuntamento finale. La manifestazione si è svolta in un contesto dedicato all’animazione e ai media per ragazzi. La sua esibizione ha attirato un pubblico di appassionati, chiudendo la rassegna dedicata al settore.