Cristina D’Avena la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay – Le videonews

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristina D'Avena ha concluso il festival dell’animazione con un concerto. La cantante, nota per le sigle dei cartoni animati, ha partecipato all’evento come appuntamento finale. La manifestazione si è svolta in un contesto dedicato all’animazione e ai media per ragazzi. La sua esibizione ha attirato un pubblico di appassionati, chiudendo la rassegna dedicata al settore.

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(Adnkronos) – Gran finale per il festival dell’animazione con il concerto-evento di Cristina D'Avena. Accompagnata dalla band dei Gem Boy, la regina delle sigle si prepara a far cantare il pubblico di Pescara con i suoi successi immortali. 44 anni di una carriera da record: dall'esordio a 3 anni allo Zecchino d'Oro, alle oltre 800. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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