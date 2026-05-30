Cristina D’Avena la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay – Le videonews
Cristina D'Avena ha concluso il festival dell’animazione con un concerto. La cantante, nota per le sigle dei cartoni animati, ha partecipato all’evento come appuntamento finale. La manifestazione si è svolta in un contesto dedicato all’animazione e ai media per ragazzi. La sua esibizione ha attirato un pubblico di appassionati, chiudendo la rassegna dedicata al settore.
(Adnkronos) – Gran finale per il festival dell’animazione con il concerto-evento di Cristina D'Avena. Accompagnata dalla band dei Gem Boy, la regina delle sigle si prepara a far cantare il pubblico di Pescara con i suoi successi immortali. 44 anni di una carriera da record: dall'esordio a 3 anni allo Zecchino d'Oro, alle oltre 800. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
Cristina D’Avena a Model Expo: sigle iconiche e cosplay unisconoDomani a Model Expo, la fiera dedicata al modellismo, si svolgerà un evento con la partecipazione di Cristina D’Avena.
Cartoons on the Bay premia Pera Toons e CartobalenoIl festival Cartoons on the Bay ha assegnato il premio Pulcinella Digital Awards a due produzioni italiane, Pera Toons e Cartobaleno.
Temi più discussi: Cristina D'Avena, 'a Sanremo? Solo con un pezzo adatto, né sigla, né dramma'; Cartoons on The Bay, Cristina D’Avena e i Gem Boy a Pescara; Cristina D'Avena in gara a Sanremo? C'è una condizione fondamentale per la cantante; Cartoons on the Bay, Cristina D'Avena: Vi voglio tutti lì a cantare a squarciagola.
Torna l'appuntamento con il Levante Comics presso la Fiera di Levante con grandi ospiti come Cristina d'avena, la Sensei Liang Azha per Jundo, raduni cosplay a tema final fantasy e disney e molto altro! facebook.com/events/4385946… x.com
Cristina D'Avena accende l’estate con una nuova serie di appuntamenti live imperdibili, tutti da cantare. LE DATE GIUGNO 01 • Calto (RO) — feat. Gem Boy 05 • Bagnarola (PN) 13 • Treviolo (BG) 19 • Camucia di Cortona (AR) 27 • Sora (FR) Maggiori dettagl facebook
Cristina D'Avena e Sanremo: 'In gara solo con un pezzo che mi rappresenti'Cristina D’Avena, iconica interprete delle sigle dei cartoni animati, sarà protagonista a Pescara sabato 30 maggio 2026. L'artista si esibirà in concerto in piazza Salotto (piazza Rinascimento) insiem ... it.blastingnews.com
Cristina D'Avena e l'ipotesi Sanremo: Io in gara? Ci vuole pezzo giusto, nè sigla nè drammaIn gara a Sanremo? Me lo dicono tutti ma dovrei capire come. Così Cristina D'Avena, in occasione di Cartoons On The Bay in corso a Pescara, parla della possibilità di vederla in gara sul palco dell' ... adnkronos.com
Roastate la mia top 4 reddit