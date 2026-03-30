Domani a Model Expo, la fiera dedicata al modellismo, si svolgerà un evento con la partecipazione di Cristina D’Avena. L’artista interpreterà alcune delle sue sigle più note, in un percorso musicale che coinvolgerà anche esibizioni di cosplay. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato agli appassionati di modellismo e cultura pop, attirando pubblico di diverse età.

La voce di Cristina D’Avena risuonerà domani a Model Expo, la fiera dedicata al modellismo dove l’artista proporrà un viaggio musicale attraverso le sue sigle più iconiche. L’evento si inserisce in un contesto di continuità generazionale, dopo la recente apparizione all’Ariston di Sanremo con il gruppo Bambole di Pezza. La cantante conferma che essere stata parte dell’infanzia del pubblico è un onore condiviso, sottolineando come il legame tra artista e ascoltatore sia bidirezionale. Domani, 8 marzo, il palcoscenico della fiera ospiterà un repertorio che spazia da Kiss me Licia a Capitan Tsubasa, dimostrando come i cartoni animati abbiano plasmato non solo l’intrattenimento televisivo ma anche l’identità culturale di intere generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cristina D’Avena a Model Expo: sigle iconiche e cosplay uniscono

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