Cartoons on the Bay premia Pera Toons e Cartobaleno

Il festival Cartoons on the Bay ha assegnato il premio Pulcinella Digital Awards a due produzioni italiane, Pera Toons e Cartobaleno. La cerimonia si è svolta recentemente e ha riconosciuto il successo delle serie animate nel settore digitale. La vittoria rappresenta un momento di riconoscimento per i creatori italiani, in un contesto di crescente attenzione verso i contenuti animati destinati ai più giovani.

Firenze, 6 maggio 2026 – Vincere il “Pulcinella Digital Awards”, assegnato da Cartoons on the Bay, è un bel modo di festeggiare il lancio della serie animata di Pera Toons, prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids. Appuntamento dal 18 maggio su Rai Gulp e Rai Play: “Prova a non ridere”. Il premio “Pulcinella Digitale” sarà consegnato a Pera Toons (pseudonimo dell’aretino Alessandro Perugini) in occasione dell’edizione 2026 di Cartoons on the Bay, Festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali, in programma a Pescara dal 27 al 30 maggio 2026, organizzato da Rai Com. Fumettista, grafico pubblicitario, artista digitale Pera Toons conosce il successo nel 2018 con il libro Chi ha ucciso Kenny?, poi la progressiva esplosione“ delle sue freddure: prima online, quindi nei libri editi da Tunué.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cartoons on the Bay premia Pera Toons e Cartobaleno Notizie correlate Leggi anche: Animazione, “Cartoons on the Bay” dal 27 al 30 maggio a Pescara Leggi anche: “Cartoons On The Bay”, Pulcinella Career Awards a Kirk Wise e Don Daglow Approfondimenti e contenuti Cartoons on the Bay premia Pera Toons e CartobalenoAll’aretino Alessandro Perugini va il Pulcinella Digital Awards assegnato dal festival Rai. Gli altri riconoscimenti ... lanazione.it Cartoons parte con Ari Folman, Pera Toons e Monica ManganelliÈ stata inaugurata ufficialmente a Pescara la 27/a edizione di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023, promosso da Rai e organizzato da Rai Com e ... ansa.it