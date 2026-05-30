Cristiano Giuntoli | Il Nuovo Direttore Sportivo dell’Atalanta Successore di Tony D’Amico

A Bergamo, il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta ha incontrato i dirigenti della società, stringendo la mano e mostrando un’agenda con diversi nomi annotati. La scena suggerisce l’inizio di una fase di riorganizzazione senza annunci ufficiali, con incontri e pianificazioni in corso. Il successore di Tony D’Amico si è presentato con un atteggiamento discreto, senza dichiarazioni pubbliche al momento.

Una stretta di mano a Bergamo, un’agenda piena di nomi appuntati a matita, la sensazione che qualcosa stia per cambiare senza strappi. È l’immagine che accompagna l’arrivo di Cristiano Giuntoli all’ Atalanta. C’è un filo che unisce Zingonia ai cantieri del calcio italiano: pazienza, coraggio, idee chiare. La Atalanta ci ha abituati a scelte che sembrano rischiose e poi diventano linea guida per tutti. Stavolta tocca al nuovo direttore sportivo: Cristiano Giuntoli, l’uomo che arriva dopo Tony D’Amico. Il passaggio di testimone pesa, perché D’Amico lascia una scia di colpi centrati e un club che ha imparato a moltiplicare il valore. I dettagli dell’accordo non sono stati resi pubblici al momento della stesura: niente numeri, niente staff annunciato. 🔗 Leggi su Serieanews.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

cosaaaaaa giuntoli nuovo direttore sportivo della Roma al posto di massara in estate

Notizie e thread social correlati

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’AtalantaCristiano Giuntoli, nato a Firenze, è stato nominato nuovo direttore sportivo dell’Atalanta.

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo dell'AtalantaL'Atalanta ha annunciato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, dopo la separazione con Tony D'Amico.

Temi più discussi: Atalanta, Giuntoli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo: il comunicato; Sarri tra il ritorno al Napoli e l'offerta dell'Atalanta: Giuntoli vuole portarlo a Bergamo per sostituire Palladino; Serie A: Giuntoli atteso a Zingonia, sarà lui il nuovo ds dell'Atalanta; Atalanta, oggi è il giorno di Giuntoli: a breve l'ufficialità.

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Il dirigente fiorentino, reduce dalle esperienze con Carpi, Napoli e Juventus, entra nell’organigramma nerazzurro. x.com

L'avventura di Cristiano Giuntoli all'Atalanta inizia: l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è arrivato a Zingonia. Il primo passo sarà annunciare ufficialmente il nuovo allenatore: Maurizio Sarri, come riportato nei giorni scorsi. reddit

Giuntoli nuovo Ds dell’Atalanta: ora c’è anche l’annuncio UFFICIALEMancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato solo qualche istante fa: Cristiano Giuntoli è il nuovo Direttore sportivo dell’Atalanta. Giuntoli nuovo Ds dell’Atalanta: ora c’è anche l’annuncio UFFICIALE ... calciomercato.it

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’AtalantaCristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Il dirigente fiorentino, reduce dalle esperienze con Carpi, Napoli e Juventus, entra nell’organigramma nerazzurro. ecodibergamo.it