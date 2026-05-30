L’Atalanta ha annunciato l’ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale e ha dato il benvenuto al dirigente, che arriva dopo aver lavorato con Napoli e Juventus. La società ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. Giuntoli assume il ruolo di responsabile delle strategie di mercato e della gestione sportiva della squadra.

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© Calcionews24.com - Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta: il comunicato e l’accoglienza del club

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Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’AtalantaCristiano Giuntoli, nato a Firenze, è stato nominato nuovo direttore sportivo dell’Atalanta.

Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo dell'AtalantaL'Atalanta ha annunciato l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, dopo la separazione con Tony D'Amico.

Temi più discussi: Sarri tra il ritorno al Napoli e l'offerta dell'Atalanta: Giuntoli vuole portarlo a Bergamo per sostituire Palladino; Giuntoli è arrivato, così l’uomo del Carpi dei miracoli proverà a rifondare l’Atalanta. La gavetta da calciatore, le intuizioni sui giovani, il salto al Napoli; Atalanta, giù il sipario (finalmente). Con Sarri e Giuntoli sarà rivoluzione, con una novità: allenatore e ds in sintonia; Atalanta, la scelta di Sarri sa di svolta (e di Giuntoli): ora inizia la rivoluzione.

UFFICIALE - Atalanta, Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo ift.tt/tT4i651 x.com

L'avventura di Cristiano Giuntoli all'Atalanta inizia: l'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus è arrivato a Zingonia. Il primo passo sarà annunciare ufficialmente il nuovo allenatore: Maurizio Sarri, come riportato nei giorni scorsi. reddit

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