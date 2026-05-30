Le banche centrali hanno deciso di mantenere i tassi di interesse stabili in risposta alla crisi energetica e ai conflitti in Medio Oriente. Tuttavia, la Federal Reserve statunitense si sta preparando a ridurli, secondo le comunicazioni recenti. Questa decisione si inserisce in un quadro di incertezza economica legato alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati energetici. Le mosse delle autorità monetarie mirano a gestire le conseguenze di questi eventi sulla crescita economica e sull’inflazione.

La crisi energetica e i venti di guerra in Medio Oriente stanno ridisegnando le regole dell’economia globale. I prezzi di benzina e materie prime restano alti, e le banche centrali si trovano davanti a un bivio: alzare i tassi d’interesse per frenare il carovita o abbassarli per dare ossigeno a imprese e famiglie? Gli analisti del gruppo bancario ING hanno tracciato la rotta per i prossimi mesi. La sorpresa più grande arriva dagli Stati Uniti. Federal Reserve verso una svolta a sorpresa. Mentre nel consiglio della Federal Reserve (la Fed) si consumano storic i cambi della guardia e forti discussioni interne, la strategia americana sembra cambiare rotta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi energia: banche centrali blindano tassi. Ma la Fed si prepara a tagliare

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