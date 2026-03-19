un nuovo choc per le banche centrali ma fed e bce tengono i tassi stabili

Questa settimana le principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve, la Bce, la Bank of England, la Bank of Japan e la Swiss National, si riuniscono per le decisioni sui tassi di interesse. La Federal Reserve e la Bce hanno annunciato che manterranno invariati i tassi, nonostante un nuovo shock che ha colpito il settore bancario. Nessuna delle istituzioni ha comunicato variazioni immediate nelle politiche monetarie.

Questa settimana si riuniscono tutte le principali banche centrali: Federal Reserve, Bce, Bank of England, Bank of Japan e Swiss National Bank. Un tempismo perfetto di fronte ai recenti sviluppi geopolitici, che potrebbero avere un impatto sulle prospettive di inflazione e crescita. Nessun economista è in grado di fare una previsione affidabile sulla durata della chiusura dello Stretto di Hormuz attraverso cui passano il carburante che alimenta l’economia mondiale, ma è ragionevole aspettarsi che l’era di una politica monetaria accomodante stia volgendo al termine. Insomma, le banche centrali sono state messe alle strette dallo Stretto e sono pronte ad aumentare i tassi, se serve. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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