Georgieva ' le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull' inflazione'

In una dichiarazione recente, un rappresentante di un'istituzione finanziaria ha affermato che le banche centrali dovrebbero aumentare i tassi di interesse se le previsioni sull'inflazione dovessero peggiorare e creare una spirale negativa. La dichiarazione è arrivata in risposta alle attese di mercato e alle recenti variazioni delle stime sull'inflazione. Non sono state fornite date o dettagli specifici su eventuali decisioni future.

WASHINGTON, APR 9 - Le banche centrali dovrebbero rialzare i tassi qualora le aspettative sull' inflazione dovessero entrare in una spirale negativa. "Gli incontri Fmi-Banca Mondiale della prossima settimana si concentreranno su come far fronte allo shock della guerra in Medio Oriente, attualmente in fase di pausa", ha detto il direttore generale Kristalina Georgieva. "Il Fmi può intensificare il sostegno ai Paesi con i piani esistenti; sono previsti ulteriori programmi in arrivo. Prevediamo che la domanda di sostegno da parte del Fmi nel breve termine aumenterà, attestandosi a 20-50 miliardi di dollari, considerate le ricadute della guerra" in Iran. 🔗 Leggi su Lanazione.it Un nuovo choc per le Banche centrali, ma Fed e Bce tengono i tassi stabiliQuesta settimana si riuniscono tutte le principali banche centrali: Federal Reserve, Bce, Bank of England, Bank of Japan e Swiss National Bank. Leggi anche: Bankitalia riduce le stime sul Pil (2026 +0,5%) e le alza sull’inflazione Si parla di: Georgieva, 'le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull'inflazione'. Georgieva, 'le banche centrali rialzino i tassi se saltano le stime sull'inflazione'Le banche centrali dovrebbero rialzare i tassi qualora le aspettative sull'inflazione dovessero entrare in una spirale negativa. (ANSA) ... ansa.it Georgieva (Fmi): «La guerra in Iran frena la crescita mondiale»La numero uno del Fondo annuncia la correzione al ribasso delle previsioni per il 2026, rispetto al 3,3% indicato a gennaio. La raccomandazione per i Governi: fornire supporto mirato e temporaneo ai c ... ilsole24ore.com