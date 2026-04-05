‘Le scuse non esistono’ la rabbia e i dubbi dei genitori di Ilaria Sula a Verissimo

I genitori di Ilaria Sula sono intervenuti a Verissimo per condividere il loro dolore e i sospetti ancora presenti dopo la tragica vicenda. Hanno espresso la loro rabbia e hanno rivolto una richiesta pubblica, sottolineando che le scuse non sono sufficienti. La loro testimonianza si concentra sui sentimenti di perdita e sulla volontà di ottenere risposte chiare riguardo a quanto accaduto.

Cosa hanno raccontato i genitori di Ilaria Sula a Verissimo. Il dolore, i sospetti mai sopiti e una richiesta che oggi è diventata un grido pubblico. Nello studio di Verissimo, Gezime e Flamur, genitori di Ilaria Sula, ricostruiscono gli ultimi giorni della figlia e il dramma seguito alla sua scomparsa. “ Vogliamo un minimo di giustizia per nostra figlia ”, dicono. Parole semplici, ma cariche di una rabbia composta che attraversa tutta l’intervista. Ilaria è stata uccisa dall’ex fidanzato Mark Antony Samson, che ha poi confessato il delitto. Ma per i genitori restano ancora troppi dubbi, troppe zone d’ombra. I sospetti su Mark Antony Samson: “Non era giusto per lei”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Le scuse non esistono’, la rabbia e i dubbi dei genitori di Ilaria Sula a Verissimo Leggi anche: Ilaria Sula, i genitori: "Giorno difficili, ci manca il respiro ma chiediamo giustizia" Leggi anche: “Ho colpito non so quante volte”, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori: “Per noi giustizia significa ergastolo” Si parla di: Il femminicidio di Ilaria Sula e la madre di Mark Antony Samson. Ilaria Sula, i genitori a Verissimo: «Non torneremo mai a sorridere. Mark Samson? Ecco cosa ci ha detto in tribunale»Il dolore, i sospetti avuti da subito, poi la richiesta di giustizia. A Verissimo Gezime e Flamur Sula, i genitori di Ilaria Sula, raccontano gli ultimi giorni della figlia e il ... ilmattino.it Ilaria Sula uccisa dall'ex, la mamma: Il mio cuore sentiva che non era adatto a leiA un anno dal femminicidio di Ilaria Sula, i genitori, ospiti a Verissimo, chiedono giustizia per la loro figlia, uccisa dall'ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio avvenuto ... tgcom24.mediaset.it