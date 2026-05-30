Cremonini-show in Autodromo | Al lavoro per ridurre le criticità

Le squadre stanno preparando l’area dell’Autodromo per il concerto di Cesare Cremonini, previsto per sabato 13 giugno, con circa 75 mila spettatori attesi. La macchina organizzativa sta intervenendo per ridurre le criticità e garantire lo svolgimento dell’evento. La nuova Music Park Arena sarà il palco principale dell’esibizione.

Macchina operativa al lavoro per lo show di sabato 13 giugno in Autodromo, dove Cesare Cremonini tornerà per un concerto nella nuova Music Park Arena davanti a 75mila spettatori. In vista dell’evento, il Comune ha annunciato ieri le principali misure organizzative (in parte già note) relative a mobilità, collegamenti, parcheggi, accoglienza e servizi per il pubblico atteso in città. Il Municipio di Imola e quello di Bologna hanno confermato innanzitutto l’accordo operativo (già sperimentato durante il Wec) per potenziare il servizio taxi in occasione del concerto. L’intesa prevede collegamenti dedicati tra l’aeroporto Marconi o la stazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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