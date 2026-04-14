Il Giro d’Italia torna al Blockhaus | la Provincia al lavoro per risolvere le criticità in vista della tappa più lunga del 2026
Il Giro d’Italia tornerà al Blockhaus nel 2026, con la Provincia che sta lavorando per risolvere le criticità sulle strade. Dopo le abbondanti nevicate e il maltempo dei giorni prima di Pasqua, si stanno effettuando verifiche per rimuovere la neve residua. Nel frattempo, in Provincia si è svolto un incontro per valutare le condizioni delle vie di accesso interessate dalla prossima tappa, prevista per venerdì 15.
Per fare le verifiche sulle strade dove insiste ancora la neve dopo il maltempo che ha caratterizzato i giorni precedenti la Pasqua, si provvederà alla sua rimozione nei prossimi giorni, ma nel frattempo in Provincia è stato fatto il punto sulle condizioni delle arterie stradali dove venerdì 15.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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