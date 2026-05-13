Tutti pazzi per Cesare Cremonini E si parcheggia nell’Autodromo

Durante il concerto di Cesare Cremonini, circa 75mila persone si sono radunate nell’area dedicata, mentre alcune auto sono state posteggiate direttamente sulla pista dell’Autodromo. La presenza di veicoli in questa zona, solitamente riservata alle competizioni motoristiche, ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto. L’episodio ha suscitato discussioni tra i partecipanti riguardo alle modalità di accesso e di parcheggio durante l’evento.

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Le auto parcheggiate direttamente sulla pista dell’Autodromo, mentre poco più in là 75mila fan assistono al concerto-evento di Cesare Cremonini. È una delle immagini più sorprendenti che accompagneranno il debutto della Imola Music Park Arena, il grande spazio green che sabato 13 giugno inaugurerà una nuova stagione per i live italiani all’interno dell’Enzo e Dino Ferrari. A un mese dall’attesissimo show – già sold out da settimane – prende forma il piano logistico del debutto del nuovo spazio nato per superare definitivamente il modello dei concerti sull’asfalto del paddock e trasformare Imola in una delle grandi capitali europee degli eventi sostenibili all’aria aperta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per Cesare Cremonini. E si parcheggia nell’Autodromo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cesare Cremonini, sold out il concerto del 13 giugno a Imola: in 75mila all’AutodromoImola (Bologna), 9 marzo 2026 – Il concerto di Cesare Cremonini del 13 giugno all’Autodromo è ufficialmente sold out. Tutti gli ex famosi di Malika Ayane: da Cesare Cremonini a Claudio FratiniUn ex marito, un manager ed un cantautore si sono alternati al fianco di Malika Ayane da quando si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008 con...