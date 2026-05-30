La Cremonese ha pubblicato il bilancio fantacalcistico per la stagione 2025-26, evidenziando i giocatori che si sono distinti. Sono stati individuati tre calciatori come i migliori in base alla fantamedia, mentre altri tre sono stati classificati come i peggiori. La classifica si basa sulle valutazioni delle prestazioni raccolte durante il campionato. Non sono stati forniti dettagli sui nomi specifici o sui numeri relativi ai punteggi.

Le due vittorie nelle ultime tre di Serie A non sono bastate alla Cremonese per evitare la retrocessione. Reduce da un campionato caratterizzato da ben 20 sconfitte totali, la squadra non è riuscita a cambiare passo neanche con Giampaolo, subentrato a Nicola a stagione in corso. Ai grigiorossi, inoltre, non sono bastati neanche i 10 gol in campionato di Bonazzoli e i 7 di Vardy per evitare il crollo. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento della Cremonese al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. Numeri alla mano, come precisato anche in precedenza, il miglior giocatore della Cremonese per fantamedia (7) non poteva che essere Federico Bonazzoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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