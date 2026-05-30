Marco Costantino è stato confermato come primo giocatore della squadra per la stagione 202627. La società ha comunicato la sua riconferma, mentre il club ha annunciato di aver affidato l’allenamento a Galletti. La squadra continuerà a competere in Eccellenza, dopo aver concluso lo scorso campionato con un piazzamento vicino ai playoff.

E’ Marco Costantino la prima conferma ufficiale in casa Sant’Agostino per la stagione 202627, che i ramarri giocheranno ancora una volta in Eccellenza dopo aver sfiorato i playoff nello scorso campionato. L’estremo difensore, classe 1991, sarà così alla sua sesta stagione consecutiva in maglia biancoverde. Costantino rappresenta una certezza per questo campionato: nonostante l’età cominci ad avanzare il numero uno del Sant’Agostino è risultato fondamentale anche nella stagione appena conclusa. Nella sfida del "Mazza" con l’Ars et Labor si ricordano almeno un paio di interventi provvidenziali che hanno tenuto in vita la formazione di mister Biagi, poi sconfitta 2-0 dai biancazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Costantino, prima conferma. Sant’Agostino mette le basi. Centese, allena Galletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eccellenza e promozione. Sant’Agostino col Solarolo, al piano di sotto spicca il derby tra Gallo e CenteseIl Sant’Agostino si prepara a giocare una partita decisiva contro il Solarolo, penultimo in classifica, dopo aver subito una sconfitta nello scorso...

Leggi anche: Frenata del Sant’Agostino. Prima rimonta due reti, poi cade in casa nel finale

Argomenti più discussi: COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE (NICEA 325 -2025). L’immaginario del cattolicesimo romano.; Il C.S. Sant'Agostino Calcio riparte del numero uno.

Costantino, un ritorno al passato: Con la Spal per me sarà specialeÈ cresciuto nella Spal, dove è tornato nella stagione più buia della gestione Butelli. Sabato prossimo sarà protagonista allo stadio Mazza con la maglia del Sant’Agostino, la squadra del suo paese che ... ilrestodelcarlino.it

Eccellenza. Sant’Agostino, un punto che muove la classifica: Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Frignani, Sarti, Nisi, Lisanti, Ascanelli. A disposizione: Scotto, Benini, Fiore, Ginesi, Di Benedetto ... ilrestodelcarlino.it