sant’agostino 2 osteria grande 3 Marcatori: 6’ e 30’ p.t. Mekhchane (O), 48 p.t. (r.) Pierfederici (S), 53’ s.t. Orlandi (S), 88’ s.t. Spitz (O).: Costantino, Anostini, Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Pierfederici, Ascanelli, Nisi, Orlandi, Vanzini. A disposizione: Scotto, Fiore, Bernini, Sarti, Frignani, Di Benedetto, Bevilacqua, Lisanti. All: Biagi OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano, Tomatis, Stanzani, El Archi, Busi, Bilali, Monducci, Girotti, Jammeh, Mekhchane. A disposizione: Bastardo, Cappelletti, Garetti, Casadei, Castagnini, Baruzzi, Biondelli, Spitz. Allenatore: Melotti Arbitro: Clemente di Ravenna Frena il Sant’Agostino tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Frenata del Sant’Agostino. Prima rimonta due reti, poi cade in casa nel finale

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