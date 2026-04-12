Il Sant’Agostino si prepara a giocare una partita decisiva contro il Solarolo, penultimo in classifica, dopo aver subito una sconfitta nello scorso fine settimana contro l’Ars et Labor. La sfida si svolgerà al campo di casa e rappresenta un’occasione importante per il team di confermarsi in categoria. Contestualmente, nel settore inferiore si svolgerà il derby tra Gallo e Centese, un incontro che attirerà l’attenzione degli appassionati locali.

Dopo la sconfitta di sabato scorso al "Mazza" contro l’Ars et Labor, il Sant’Agostino può certificare la salvezza in casa contro il Solarolo, penultimo in classifica. I ramarri conservano cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout a quattro gare dalla fine e possono ancora puntare ad un posto nei playoff, che sarebbero la ciliegina sulla torta di una stagione nel complesso positiva, svoltata nel girone di ritorno grazie ad alcuni innesti nel mercato invernale che hanno innalzato il livello della rosa. Più tortuosa la situazione della Comacchiese, attesa da un crocevia fondamentale sul campo della Sampierana: le due squadre sono separate da appena un punto, chi perde rischia di rimanere invischiato nella lotta playout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e promozione. Sant’Agostino col Solarolo, al piano di sotto spicca il derby tra Gallo e Centese

Eccellenza: anticipo interessante al ’Raibosola’. Derby Comacchiese-Sant’AgostinoLa ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza scatta oggi alle 15 con due anticipi interessanti.

Promozione. Flessione per la Centese, tra Gallo e Masi Torello in coda una rischia grossoIn Promozione non festeggia nessuna delle ferraresi, a cominciare dalla Centese, che in casa si fa sorprendere dall’Atletico Castenaso.