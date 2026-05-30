Virus e batteri sono considerati essenziali per il funzionamento del pianeta, secondo un professore di Microbiologia. Durante un intervento, ha spiegato che questi microrganismi svolgono ruoli fondamentali negli ambienti estremi e nelle dinamiche biologiche globali. La sua ricerca si concentra sulla loro presenza e attività in contesti difficili, sottolineando come contribuiscano ai processi naturali e alla sopravvivenza degli ecosistemi.

Napoli, 30 maggio 2026 - Donato Giovannelli, professore di Microbiologia all’università Federico II di Napoli e autore del podcast Abissi, scienziato degli ambienti estremi, parte dalla base: “Virus e batteri sono indispensabili alla vita del pianeta”. In altre parole, sarebbe follia “pensare di sterilizzare tutto”. Virus e batteri, quanti sono. L’esploratore delle aree più remote del globo, dove la vita diventa una sfida, rimarca: “Solo un piccolissimo numero di questi microrganismi sono patogeni. Poche centinaia, ma pensiamo che in tutto siano centinaia di milioni”. Quelli ‘cattivi’ “attaccano l’uomo direttamente, sono responsabili di malattie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Così virus e batteri fanno funzionare il pianeta”: sulle strade dell’ignoto con Donato Giovannelli

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