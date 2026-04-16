Cosa c’è davvero nell’acqua dell’Adriatico? Lo studio dell' UniBo | batteri virus e resistenze agli antibiotici

Un nuovo studio condotto dall’Università di Bologna ha analizzato le acque costiere dell’Adriatico tra Rimini e Riccione. I ricercatori hanno identificato la presenza di batteri, virus e resistenze agli antibiotici nelle acque del mare. I risultati forniscono dati sulle condizioni microbiologiche di quest’area e sulla possibile diffusione di agenti patogeni. L’indagine si concentra sulla qualità dell’ambiente marino e sulla salute pubblica legata alle acque costiere.

Cosa raccontano davvero le acque del mare Adriatico sulla salute dell’ambiente e delle persone? Una risposta arriva da uno studio coordinato dall’Università di Bologna, che ha analizzato il microbioma delle acque costiere romagnole tra Rimini e Riccione. I risultati, pubblicati sulla rivista.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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