La difesa di Andrea Sempio sostiene che le scarpe dell’assassino e il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi non sono elementi sufficienti per accusare il suo cliente nel caso di Garlasco. Secondo gli avvocati, queste prove non collegano direttamente Sempio al delitto. La strategia difensiva si basa su due punti principali per contestare le nuove accuse, ritenendo che le prove non siano definitive. La discussione si concentra sull’interpretazione delle tracce e sull’affidabilità delle evidenze raccolte.

L’offensiva difensiva sul delitto di Garlasco riparte da due pilastri che, secondo gli avvocati di Andrea Sempio, metterebbero in crisi la nuova ipotesi accusatoria: le scarpe dell’assassino e il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Due elementi che negli anni sono diventati centrali nella rilettura investigativa del delitto e che ora vengono r imessi radicalmente in discussione attraverso il deposito di una serie di consulenze tecniche consegnate alla Procura di Pavia: scarpe, Bloodstain Pattern Analysis, genetica, impronta 33 e medicina legale. La camminata e il piede “egizio”. Un fronte cruciale è quello delle scarpe, la camminata dell’assassino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il piede “egizio”, il profilo ignoto sulle unghie di Chiara Poggi. Così la difesa Sempio contrasta le accuse sul delitto di Garlasco

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Le Patologie delle unghie: a cura del dermatologo Dott. Giuseppe Carrieri

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