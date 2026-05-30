Così si muovono i truffatori di anziani Cambi d’abito in taxi e via coi gioielli Presi due operativi in un pomeriggio

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate in un pomeriggio nell’ambito di un’indagine su truffe a anziani, portando il totale degli arresti a otto dall’inizio del mese. Le operazioni hanno permesso di recuperare gioielli e beni per circa 200 mila euro, che sono stati restituiti ai proprietari. I sospettati utilizzavano cambi d’abito in taxi e approfittavano della fiducia delle vittime per sottrarre oggetti di valore.

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Due arrestati in un pomeriggio. Otto dall’inizio del mese. E bottini per un valore complessivo di 200mila euro restituiti ai legittimi proprietari. I numeri parziali dell’offensiva della polizia contro i truffatori di anziani danno sì la cifra dello sforzo investigativo profuso negli ultimi mesi, ma allo stesso tempo fotografano un fenomeno in preoccupante e costante espansione. Non a caso, la Squadra mobile ha di recente messo in campo un pool specializzato, con i Falchi in moto pronti a muoversi rapidamente da una parte all’altra della città per reagire in tempo reale alle segnalazioni. Oltre al pronto intervento, coordinato con i colleghi di Volanti e commissariati, c’è lo studio approfondito delle modalità d’azione dei seriali, che seguono schemi fissi e recitano copioni standard. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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