Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia nelle ultime ore con l'accusa di aver messo in atto due truffe simili. I due si presentavano alle vittime fingendosi agenti delle forze dell’ordine e, sostenendo di dover svolgere controlli legati a un’indagine su una rapina, cercavano di sottrarre gioielli e oggetti di valore. Entrambe le truffe sono state sventate grazie all’intervento della Squadra mobile.

Due truffe con lo stesso schema, entrambe sventate dall’intervento della Squadra mobile. Falsi appartenenti alle forze dell’ordine che contattano le vittime e, simulando un controllo necessario per le indagini su una rapina, puntano a impossessarsi di gioielli e oggetti preziosi. Ma andiamo con ordine, partendo dal primo episodio avvenuto venerdì scorso in zona Primaticcio. Una 68enne era stata contattata da un uomo che, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine, le ha raccontato che la sua auto era stata filmata nei pressi di una gioielleria appena rapinata. Per escludere un suo coinvolgimento nel crimine e la presenza di refurtiva, quindi, ha sostenuto la necessità di far analizzare a un incaricato del Tribunale i preziosi custoditi in casa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presi due truffatori. Si spacciano per agenti per rubare i preziosi

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