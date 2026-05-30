Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 30 Maggio 2026 - L' ammissione

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) L’ammissione mette in scena una commedia brillante e piena di ritmo con Tina Fey e Paul Rudd. La vita ordinata di una responsabile alle ammissioni universitarie viene improvvisamente stravolta dall’incontro con un uomo del passato, riaprendo questioni personali e scelte mai davvero affrontate. Il film gioca con ironia sulle seconde possibilità e sui percorsi inattesi della vita. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) 8 Mile porta sullo schermo l’ascesa artistica di Eminem, affiancato da Kim Basinger e Brittany Murphy. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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