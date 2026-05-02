Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si ride con Mia moglie per finta, una commedia brillante che sfrutta al massimo il carisma di Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Al centro c’è un chirurgo che, per conquistare più facilmente le donne, si finge intrappolato in matrimoni inesistenti, costruendo una rete di bugie che inevitabilmente gli si ritorce contro. Tra equivoci, dialoghi vivaci e situazioni sempre più complicate, il film mantiene un ritmo leggero e divertente, perfetto per una serata senza pensieri. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 2 Maggio 2026 - Mia moglie per finta

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