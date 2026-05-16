Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Salt spinge subito sull’acceleratore con un thriller ad alta tensione in cui Angelina Jolie veste i panni dell’agente Evelyn Salt. Accusata improvvisamente di essere una spia russa da un disertore della CIA, la donna si ritrova costretta a fuggire per dimostrare la propria innocenza. Ne nasce una corsa contro il tempo fatta di inseguimenti, colpi di scena e identità ambigue, dove nulla è davvero come sembra e ogni certezza viene progressivamente smontata. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 16 Maggio 2026 - Salt

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