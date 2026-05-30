Cosa fare perché Hormuz non si ripeta

Le autorità e le imprese stanno lavorando per prevenire una nuova crisi come quella dello Stretto di Hormuz, cercando di ridurre gli effetti di eventuali blocchi delle rotte marittime. Tra le misure adottate ci sono strategie per diversificare le fonti di approvvigionamento e rafforzare le infrastrutture logistiche. Tuttavia, si continuano a valutare anche soluzioni alternative per garantire il flusso di energia e merci in caso di future interruzioni.

All’inizio di maggio la Msc Mediterranean Shipping, la più grande compagnia di trasporti marittimi del mondo, ha annunciato delle nuove rotte che si propone di aggirare lo stretto di Hormuz, l’arteria da cui passa un quinto del greggio globale – insieme a numerose altre materie prime – bloccata ormai da mesi a causa della guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’azienda ha predisposto un nuovo servizio, lo Europe – Red Sea – Middle East Express, “per rispondere alla crescente domanda dall’Europa e al preoccupante scenario in Medio Oriente”. Ora la compagnia, passando per il canale di Suez, collega alcuni porti strategici europei (per esempio, Brema, Danzica, Klaipeda, Anversa, Valencia, Barcellona, Gioia Tauro) al King Abdullah Port (Arabia Saudita), a Jeddah (Arabia Saudita) e Aqaba (Giordania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

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How Australia Engineered Its Own Fuel Crisis

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