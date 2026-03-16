Un giornalista è stato arrestato con l'accusa di pedopornografia, coinvolto insieme a una docente. Le autorità hanno sequestrato chat e file che mostrano scambi di contenuti illeciti tra i due, ma i nomi delle persone coinvolte non sono stati resi pubblici. L’indagine ha portato al fermo, mentre le conversazioni recuperate sono al centro dell’attenzione.

Un giornalista è stato arrestato per pedopornografia insieme a una docente, su ordinanza del gip di Roma, dopo la denuncia del padre di una minorenne. Le indagini hanno portato a sequestri e analisi di telefoni e computer tra Veneto e Lazio, con l’audizione protetta della ragazza. Nel dispositivo dell’uomo sarebbero stati trovati anche file riferiti ad altri minori. La Procura valuta l’esistenza di un possibile giro più ampio. Giornalista arrestato per pedopornografia, arresti tra Roma e Treviso Quali reati vengono contestati Il nome del giornalista e il possibile “giro” Giornalista arrestato per pedopornografia, arresti tra Roma e Treviso... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giornalista arrestato per pedopornografia: perché non si può fare il nome e cosa emerge dalle chat

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